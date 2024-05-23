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В зоопарке Казани впервые появилась на свет зебра

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В зоопарке «Река Замбези» в Казани 19 мая впервые родился детёныш зебры.
В зоопарке Казани впервые появилась на свет зебра

Потомство принесла пятилетняя самка, привезённая в зоосад полтора года назад, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В зоопарке отметили, что это редкое событие, так как у зебр потомство появляется раз в три года.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на выбор имени для новорождённой зебры, которую временно назвали Ромашкой.

Ранее сообщалось, что в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде появились на свет детёныш японского макака и красные волчата.

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