В зоопарке Нижнего Новгорода родились японский макак и красные волчата
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Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Японская макака Манана стала матерью впервые. Пол детёныша пока неизвестен.
Также впервые принесли потомство красные волчицы — Мия и Мира. Роды проходили в разных логовах с разницей в две недели. В настоящее время волчата уже выходят в уличные вольеры.
Ранее в Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша кенгуру, который появился на свет в конце 2023 года.