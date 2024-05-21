В зоопарке Нижнего Новгорода родились японский макак и красные волчата

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде появились на свет детёныш японского макака и красные волчата.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Японская макака Манана стала матерью впервые. Пол детёныша пока неизвестен.

Также впервые принесли потомство красные волчицы — Мия и Мира. Роды проходили в разных логовах с разницей в две недели. В настоящее время волчата уже выходят в уличные вольеры.

Ранее в Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша кенгуру, который появился на свет в конце 2023 года.