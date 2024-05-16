В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на гендиректора зоосада Светлану Акулову.
«Как и положено девочке, Греча очень стеснительна и с киперами в контакт вступает крайне неохотно, в основном выглядывает из сумки и прячется обратно», — рассказала Акулова.
В настоящее время семимесячный кенгурёнок периодически выбирается из вольера на улицу, но не отходит далеко от родителей.
Ранее сообщалось, что для панд Диндин и Катюши в Московском зоопарке открыли доступ в уличный вольер.