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В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру

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В Московском зоопарке рассказали о рождении в конце 2023 года детёныша кенгуру.
В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на гендиректора зоосада Светлану Акулову.

«Как и положено девочке, Греча очень стеснительна и с киперами в контакт вступает крайне неохотно, в основном выглядывает из сумки и прячется обратно», — рассказала Акулова.

В настоящее время семимесячный кенгурёнок периодически выбирается из вольера на улицу, но не отходит далеко от родителей.

Ранее сообщалось, что для панд Диндин и Катюши в Московском зоопарке открыли доступ в уличный вольер.

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