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В Московском зоопарке рассказали, как прошли первые пять лет панд Жуи и Диндин

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В Московском зоопарке рассказали, как прошли первые пять лет панд Жуи и Диндин, которые переехали в российскую столицу из провинции Сычуань.
В Московском зоопарке рассказали, как прошли первые пять лет панд Жуи и Диндин
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

К переезду панд в 2019 году столичный зоопарк готовился около трёх лет: приезжала организованная комиссия, в составе которой были представители Управления лесного хозяйства и пастбищ КНР, Ассоциации охраны диких животных Китая, Китайского центра изучения и сохранения большой панды.

Сотрудники зоопарка проходили стажировку в Китае, где обучались методике работы с пандами.

Панды спят по 12 часов в сутки, их кормят три-четыре раза в день свежим бамбуком, сырой морковкой, яблоками, бататами и панда-кейками из риса, кукурузы и сои.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился детёныш кенгуру.

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