В Московском зоопарке рассказали, как прошли первые пять лет панд Жуи и Диндин
- РИА Новости
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
К переезду панд в 2019 году столичный зоопарк готовился около трёх лет: приезжала организованная комиссия, в составе которой были представители Управления лесного хозяйства и пастбищ КНР, Ассоциации охраны диких животных Китая, Китайского центра изучения и сохранения большой панды.
Сотрудники зоопарка проходили стажировку в Китае, где обучались методике работы с пандами.
Панды спят по 12 часов в сутки, их кормят три-четыре раза в день свежим бамбуком, сырой морковкой, яблоками, бататами и панда-кейками из риса, кукурузы и сои.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился детёныш кенгуру.