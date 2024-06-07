Профессор Пивоварова заявила о связи метеозависимости с состоянием нервной системы

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова рассказала, что метеозависимость может быть связана с состоянием нервной системы.

«Известно, что, чем уравновешеннее человек, тем слабее будет его реакция на изменение погодных условий. Дело в том, что наша способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды напрямую зависит от здоровья нервной системы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, поэтому в борьбе с метеозависимостью важную роль играет восстановление душевного равновесия.

Пивоварова рекомендует отказаться от вредных привычек, заняться йогой или продлить прогулки на свежем воздухе.

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