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Профессор Пивоварова заявила о связи метеозависимости с состоянием нервной системы

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Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова рассказала, что метеозависимость может быть связана с состоянием нервной системы.

«Известно, что, чем уравновешеннее человек, тем слабее будет его реакция на изменение погодных условий. Дело в том, что наша способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды напрямую зависит от здоровья нервной системы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, поэтому в борьбе с метеозависимостью важную роль играет восстановление душевного равновесия.

Пивоварова рекомендует отказаться от вредных привычек, заняться йогой или продлить прогулки на свежем воздухе.

Ранее кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина предупредила пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями о возможности осложнений в жаркую погоду.

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