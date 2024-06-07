Профессор Пивоварова заявила о связи метеозависимости с состоянием нервной системы
«Известно, что, чем уравновешеннее человек, тем слабее будет его реакция на изменение погодных условий. Дело в том, что наша способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды напрямую зависит от здоровья нервной системы», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, поэтому в борьбе с метеозависимостью важную роль играет восстановление душевного равновесия.
Пивоварова рекомендует отказаться от вредных привычек, заняться йогой или продлить прогулки на свежем воздухе.
Ранее кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина предупредила пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями о возможности осложнений в жаркую погоду.