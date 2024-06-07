Более половины россиян занимаются фитнесом регулярно.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сети фитнес-клубов DDX Fitness.

По данным исследования, 22% участников занимаются фитнесом по полчаса-час через день, 8% — каждый день, 5% — на выходных или по возможности и 4% — по 40—45 минут несколько раз в месяц.

29% респондентов ответили, что занимаются фитнесом, чтобы сформировать тело своей мечты, 20% — стараются быть активнее, а 10% — избавляются от стресса.

При этом 13% опрошенных заявили, что спортом не занимаются вообще.

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