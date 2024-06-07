В Москве выступления собак-проводников пройдут в Конькове 8 июня

В Москве 8 июня пройдут показательные выступления кинологов и собак Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС).

Мероприятие состоится в районе Коньково на площадке для выгула проекта «Питомцы в Москве» в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщает сайт mos.ru.

Свои навыки и отработку команд продемонстрируют лабрадоры-ретриверы — взрослые собаки-проводники Милтон и Руна.

Инструкторы-методисты расскажут, как собак обучают помогать людям с инвалидностью по зрению: подавать упавшие предметы, ориентироваться на местности, не реагировать на посторонних, быть дружелюбными, спокойными и уравновешенными.

Цикл «Друг, спасатель, защитник» проходит в Москве с 1 по 30 июня. В его рамках запланировано 50 мероприятий.

Ранее сообщалось, что участники «Московского долголетия» смогут посетить курсы в столичном зоопарке и узнать о его работе.