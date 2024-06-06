Губернатор Моор поздравил тюменцев с Пушкинским днём

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём русского языка, или Пушкинским днём, который отмечают в России 6 июня.

Он также сообщил, что в регионе трудятся более 1,3 тыс. педагогов по русскому языку, пишет «Вслух.ру».

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поздравил земляков с праздником, текст распространила пресс-служба областного правительства, сообщает ИА «Время Н».

Глава региона, в частности, отметил, что одна из важнейших страниц биографии поэта связана с Нижегородской областью — это Большое Болдино.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, 6 июня, напомнил о вкладе классика в мировую литературу.