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Губернатор Владимиров поздравил жителей Ставрополья с 225-летием со дня рождения Пушкина

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал жителям региона о вкладе Александра Пушкина в мировую литературу. 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения классика.
Губернатор Владимиров поздравил жителей Ставрополья с 225-летием со дня рождения Пушкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Александр Сергеевич не только внёс неоценимый вклад в мировую литературу. Во многом именно он создал современный русский язык. Классик соединил высокий книжный стиль с живой русской речью. Избавил язык от тяжеловесности, привнёс изящество и простоту», — сказал Владимиров.

Он отметил, что миллионы людей по всему миру узнают русскую культуру благодаря произведениям Пушкина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в день 225-летия Пушкина приехал в музей-заповедник «Царское Село».

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