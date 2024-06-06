Губернатор Владимиров поздравил жителей Ставрополья с 225-летием со дня рождения Пушкина
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26».
«Александр Сергеевич не только внёс неоценимый вклад в мировую литературу. Во многом именно он создал современный русский язык. Классик соединил высокий книжный стиль с живой русской речью. Избавил язык от тяжеловесности, привнёс изящество и простоту», — сказал Владимиров.
Он отметил, что миллионы людей по всему миру узнают русскую культуру благодаря произведениям Пушкина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в день 225-летия Пушкина приехал в музей-заповедник «Царское Село».