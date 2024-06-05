Парад трамваев пройдёт 12 июня в Перми

Парад трамваев состоится в Перми в День города, 12 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Возглавит колонну трамвай КТМ-5.

«Эта модель является самой массовой в мире: порядка 14 тыс. выпущенных экземпляров. В Пермь такие вагоны начали поступать в начале 70-х годов и проработали на маршрутах города до 3 марта 2024 года», — отмечается в сообщении.

Также будут представлены служебные вагоны.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Русское поле» пройдёт в Кургане в День России.