Парад трамваев пройдёт 12 июня в Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Возглавит колонну трамвай КТМ-5.
«Эта модель является самой массовой в мире: порядка 14 тыс. выпущенных экземпляров. В Пермь такие вагоны начали поступать в начале 70-х годов и проработали на маршрутах города до 3 марта 2024 года», — отмечается в сообщении.
Также будут представлены служебные вагоны.
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