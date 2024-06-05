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Фестиваль «Русское поле» пройдёт в Кургане в День России

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IV Межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» пройдёт 12 июня в День России на Троицкой площади Кургана.
Фестиваль «Русское поле» пройдёт в Кургане в День России
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Главным творческим подарком зрителям фестиваля станет уникальный фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири» в исполнении Государственного академического Омского русского народного хора», — отметили в областном кабмине.

В числе мероприятий фестиваля представлены конкурсы казачьей песни и хореографических коллективов, гастрономический конкурс и фестиваль уличных спектаклей.

Всего будет открыто 12 тематических площадок.

Ранее директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина рассказала о перспективах конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани».

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