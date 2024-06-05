Фестиваль «Русское поле» пройдёт в Кургане в День России
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
«Главным творческим подарком зрителям фестиваля станет уникальный фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири» в исполнении Государственного академического Омского русского народного хора», — отметили в областном кабмине.
В числе мероприятий фестиваля представлены конкурсы казачьей песни и хореографических коллективов, гастрономический конкурс и фестиваль уличных спектаклей.
Всего будет открыто 12 тематических площадок.
Ранее директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина рассказала о перспективах конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани».