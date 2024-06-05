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В Татарстане рассказали о перспективах конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани»

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Директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина рассказала о перспективах конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани».
В Татарстане рассказали о перспективах конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани»
  • РИА Новости

«У нас в планах — охватить сначала Республику Татарстан, а дальше — Россию. Фестивали, подобные казанскому, могут проводиться в Москве. Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними», — заявила она в беседе с URA.RU.

Талантливых детей поддержит и певица Аида Гарифуллина, под патронажем которой проходит фестиваль. Она учредит специальную премию.

По словам директора центра, нужно поддерживать тех, кто учится в музыкальных школах.

Ранее сообщалось, что гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани» пройдёт в Казани 5 июня.

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