Гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани» состоится 5 июня
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Концерт состоится при поддержке мэрии и управления культуры Казани и Центра современной музыки Софии Губайдулиной.
«Я тоже в детстве начинала с участия в городских конкурсах и хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются дети, что это им даёт. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, благодаря участию в этом конкурсе у них появляется возможность по-другому на себя посмотреть, расширить свой творческий кругозор», — сказала Гарифуллина.
Участниками концерта станут более 100 исполнителей, они представят своё искусство в различных жанрах и составах.
Ранее сообщалось, что в Московской области пройдёт международный театральный фестиваль «У Троицы».