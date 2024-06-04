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Гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани» состоится 5 июня

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Гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани» пройдёт в Казани 5 июня под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Концерт состоится при поддержке мэрии и управления культуры Казани и Центра современной музыки Софии Губайдулиной.

«Я тоже в детстве начинала с участия в городских конкурсах и хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются дети, что это им даёт. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, благодаря участию в этом конкурсе у них появляется возможность по-другому на себя посмотреть, расширить свой творческий кругозор», — сказала Гарифуллина.

Участниками концерта станут более 100 исполнителей, они представят своё искусство в различных жанрах и составах.

Ранее сообщалось, что в Московской области пройдёт международный театральный фестиваль «У Троицы».

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