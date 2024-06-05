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Врач Ораева заявила о вреде молочных коктейлей в жару

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Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Ширин Ораева заявила, что молочные коктейли могут быть вредны в жаркую погоду, поскольку быстро теряют питательные вещества, витамины и пробиотики.
Врач Ораева заявила о вреде молочных коктейлей в жару
  • Gettyimages.ru

«Употребление коктейлей может приводить и к обезвоживанию. Также не стоит забывать, что в них большое количество сахара, который стимулирует жажду, и всевозможных добавок, которые пользу организму не приносят», — цитирует эксперта Regions.ru.

Как считает Ораева, лучше употреблять кефир, который содержит кальций, витамин D и полезные молочнокислые бактерии.

Ранее врач-диетолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» Анна Верхоланцева рекомендовала отдать предпочтение окрошке на кефире.

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