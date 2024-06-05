Врач Ораева заявила о вреде молочных коктейлей в жару
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«Употребление коктейлей может приводить и к обезвоживанию. Также не стоит забывать, что в них большое количество сахара, который стимулирует жажду, и всевозможных добавок, которые пользу организму не приносят», — цитирует эксперта Regions.ru.
Как считает Ораева, лучше употреблять кефир, который содержит кальций, витамин D и полезные молочнокислые бактерии.
Ранее врач-диетолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» Анна Верхоланцева рекомендовала отдать предпочтение окрошке на кефире.