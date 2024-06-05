Синоптик Ильин: в Центральной России не ожидается заморозков этим летом
- РИА Новости
«Из-за достаточно жаркой погоды… мы не исключаем осадки в виде града или градоподобные осадки. Для сельского хозяйства могут нанести определённый ущерб, но они будут носить очаговый характер, и повсеместно их ждать не стоит», — сказал он в беседе с ОТР.
По его словам, продолжительных осадков в европейской части России также ждать не стоит.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах дождей в столичном регионе.