Синоптик Ильин: в Центральной России не ожидается заморозков этим летом

Синоптик Александр Ильин заявил, что этим летом в Центральной России заморозков не ожидается.

«Из-за достаточно жаркой погоды… мы не исключаем осадки в виде града или градоподобные осадки. Для сельского хозяйства могут нанести определённый ущерб, но они будут носить очаговый характер, и повсеместно их ждать не стоит», — сказал он в беседе с ОТР.

По его словам, продолжительных осадков в европейской части России также ждать не стоит.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах дождей в столичном регионе.