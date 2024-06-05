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Синоптик Ильин: в Центральной России не ожидается заморозков этим летом

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Синоптик Александр Ильин заявил, что этим летом в Центральной России заморозков не ожидается.
Синоптик Ильин: в Центральной России не ожидается заморозков этим летом
  • РИА Новости

«Из-за достаточно жаркой погоды… мы не исключаем осадки в виде града или градоподобные осадки. Для сельского хозяйства могут нанести определённый ущерб, но они будут носить очаговый характер, и повсеместно их ждать не стоит», — сказал он в беседе с ОТР.

По его словам, продолжительных осадков в европейской части России также ждать не стоит.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах дождей в столичном регионе.

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