Синоптик Шувалов рассказал о причинах дождей в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах дождей в столичном регионе.

«На смену антициклону пришла циклоническая ложбина. За счёт этого идёт развитие кучево-дождевой облачности. При достаточно тёплой, практически июльской погоде наблюдаются все условия для того, чтобы у нас прошли дожди», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Со своей стороны, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что по количеству осадков июнь в столице ожидается в пределах климатической нормы.

«Для первого месяца лета она составляет 77—80 мм осадков», — уточнила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в начале недели будет тепло, но при этом прогнозируются осадки.