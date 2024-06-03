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Синоптик Шувалов рассказал о причинах дождей в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах дождей в столичном регионе.

«На смену антициклону пришла циклоническая ложбина. За счёт этого идёт развитие кучево-дождевой облачности. При достаточно тёплой, практически июльской погоде наблюдаются все условия для того, чтобы у нас прошли дожди», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Со своей стороны, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что по количеству осадков июнь в столице ожидается в пределах климатической нормы.

«Для первого месяца лета она составляет 77—80 мм осадков», — уточнила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в начале недели будет тепло, но при этом прогнозируются осадки.

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