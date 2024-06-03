Синоптик Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду с дождями на неделе в Москве
Первая половина недели будет тёплой, примерно на пять градусов выше нормы — до +27 °С, а в среду, 5 июня, до +29 °С, поделился специалист в беседе с 360.ru.
По его словам, установится погода, которая больше характерна для конца июня — начала июля.
«Неустойчивость будет вызывать осадки, но это естественная ситуация для лета. Не заунывные дожди, а с солнцем, весёлая и хорошая погода», — подытожил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что непогода в Москве 3 июня продлится до 20:00.