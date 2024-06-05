На челябинской телебашне появится подсветка в виде героев произведений Пушкина

В мэрии Челябинска рассказали, что 6 июня городскую телебашню подсветят изображениями героев произведений Александра Пушкина.

Об этом сообщает URA.RU.

«Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединится к праздничным мероприятиям и включит тематическую архитектурно-художественную подсветку», — заявили в пресс-службе городской администрации.

В 2024 году Россия празднует 225-летие поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее сообщалось, что в Москве откроется выставка, на которой покажут уникальные документы к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.