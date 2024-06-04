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В Москве покажут уникальные документы к 225-летию Пушкина

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В Москве откроется выставка, на которой покажут уникальные документы к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Выставка «Наш Пушкин» откроется 6 июня во Дворце пионеров на Воробьёвых горах.

«В экспозиции будут представлены подлинные документы, связанные с жизнью писателя и его семьи. Большинство из них включены в ряд уникальных, что делает личное знакомство с ними ещё ценнее. Также москвичи смогут посетить мастер-классы и лекции. Вход на выставку и мероприятия свободный, с предварительной регистрацией», — рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Среди уникальных документов посетители смогут увидеть материалы из фондов Главархива Москвы с записями о рождении поэта и его браке с Натальей Гончаровой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина.

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