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В Подмосковье пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина

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В парках Подмосковья со 2 по 8 июня пройдёт «Пушкинская неделя», посвящённая 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Об этом сообщает РИАМО.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области, в парке «Захарово» пройдут концертные и театрализованные программы и состоится лекторий под открытым небом.

В парке 30-летия Победы пройдёт праздничная программа «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала», а в парке «Крестов брод» состоится развлекательный квест «В волшебной Пушкинской стране».

Также мероприятия пройдут и в других парках области.

Ранее сообщалось, что в Москве 6—9 июня пройдёт книжный фестиваль «Красная площадь», посвящённый дню рождения Александра Пушкина.

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