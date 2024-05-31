В Подмосковье пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина
Об этом сообщает РИАМО.
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области, в парке «Захарово» пройдут концертные и театрализованные программы и состоится лекторий под открытым небом.
В парке 30-летия Победы пройдёт праздничная программа «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала», а в парке «Крестов брод» состоится развлекательный квест «В волшебной Пушкинской стране».
Также мероприятия пройдут и в других парках области.
Ранее сообщалось, что в Москве 6—9 июня пройдёт книжный фестиваль «Красная площадь», посвящённый дню рождения Александра Пушкина.