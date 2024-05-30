Фестиваль книг «Красная площадь» состоится в столице 6—9 июня
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов.
На открытии фестиваля возложат цветы к памятнику поэту.
Также в мероприятии примут участие официальные гости и студенты зарубежных вузов, которые представят произведения писателя на родных языках.
Кроме того, запланировано выступление представителей культуры и искусства, государственных деятелей, учёных, народных артистов России, известных поэтов и писателей.
Ранее сообщалось, что в Долгопрудном Московской области 1 июня пройдёт фестиваль «Наука с пелёнок».