В Ставрополе пройдёт бал в честь юбилея Пушкина
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».
Мероприятия в городе в честь дня рождения поэта начнутся 6 июня с 09:30. Сначала жители возложат цветы к памятнику классика, там же прочитают любимые стихи.
После чего в городе пройдут литературные игры, пленэр, открытый микрофон, мастер-классы по изготовлению бутоньерок и сувениров.
Вечером состоится спектакль и бал.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина.