В Ставрополе пройдёт бал в честь юбилея Пушкина

В Ставрополе пройдёт бал и открытый микрофон в честь юбилея Александра Сергеевича Пушкина, сообщили в городской администрации.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

Мероприятия в городе в честь дня рождения поэта начнутся 6 июня с 09:30. Сначала жители возложат цветы к памятнику классика, там же прочитают любимые стихи.

После чего в городе пройдут литературные игры, пленэр, открытый микрофон, мастер-классы по изготовлению бутоньерок и сувениров.

Вечером состоится спектакль и бал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина.