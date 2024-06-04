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Врач Бондаренко рассказал о способах избежать перегрева

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Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко назвал способы избежать перегрева в жару.

«Одна из техник — дыхание носом, то есть закрываем одну ноздрю, а другой делаем вдох. Потом меняем. Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом», — рассказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, после шести — восьми повторений сразу почувствуется облегчение.

Также Бондаренко напомнил о способе, который помогает животным справляться с жарой.

«Высуньте язык, прижмите к верхней губе и делайте короткие дыхания. Это тоже делаем из диафрагмы. Язык является большим теплообменником. Это хороший способ за три — пять минут сбросить перегрев», — заключил эксперт.

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