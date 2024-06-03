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Фестиваль «Вкусная Казань» пройдёт в столице Татарстана 13—14 июля

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В столице Татарстана 13—14 июля на площадке Центра семьи «Казан» состоится гастрономический фестиваль «Вкусная Казань».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Надеемся, что юбилейный фестиваль не ударит в грязь лицом, снова порадует жителей и гостей столицы вкусной и разнообразной едой, креативными решениями и яркими впечатлениями», — сказал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Принять участие в мероприятии могут рестораны, кафе, владельцы фуд-траков, фермеры, производители сувениров и товаров народного художественного промысла.

По словам организаторов, в этом году впервые появится детская гастрономическая зона с мастер-классами и развлечениями.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле состоялся межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Наследие».

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