В Йошкар-Оле пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Наследие»
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Об этом сообщает ИА МариМедиа.
«Участники фестиваля схлестнутся в индивидуальных и групповых поединках. Гости праздника смогут оценить средневековые костюмы, поучаствовать в мастер-классах средневековой тематики, сделать фото в многочисленных фотозонах», — говорится в сообщении.
Фестиваль пройдёт 25 мая, туда приедут бойцы из Татарстана, Чувашии, Нижегородской и Кировской областей, а также из других регионов Поволжья.
Ранее сообщалось, что в Москве 20—23 июня проведут фестиваль «Традиции и современность».