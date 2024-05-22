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В Йошкар-Оле пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Наследие»

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В Йошкар-Оле пройдёт Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Наследие».
В Йошкар-Оле пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Наследие»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

«Участники фестиваля схлестнутся в индивидуальных и групповых поединках. Гости праздника смогут оценить средневековые костюмы, поучаствовать в мастер-классах средневековой тематики, сделать фото в многочисленных фотозонах», — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдёт 25 мая, туда приедут бойцы из Татарстана, Чувашии, Нижегородской и Кировской областей, а также из других регионов Поволжья.

Ранее сообщалось, что в Москве 20—23 июня проведут фестиваль «Традиции и современность».

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