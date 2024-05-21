В Москве 20—23 июня проведут фестиваль «Традиции и современность»

В столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт проекта.

В мероприятии примут участие художники и галеристы из более чем 30 стран мира, в том числе БРИКС.

В одном масштабном выставочном пространстве будут интегрированы десять направлений.

Специальную экспозицию посвятят странам африканского континента.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о новом литературном фестивале «Про речь», который состоится 25 мая в усадьбе «Мураново».