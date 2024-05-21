В Москве 20—23 июня проведут фестиваль «Традиции и современность»
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт проекта.
В мероприятии примут участие художники и галеристы из более чем 30 стран мира, в том числе БРИКС.
В одном масштабном выставочном пространстве будут интегрированы десять направлений.
Специальную экспозицию посвятят странам африканского континента.
Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о новом литературном фестивале «Про речь», который состоится 25 мая в усадьбе «Мураново».