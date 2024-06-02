Ветеринар Меликова посоветовала обеспечить безопасность домашним кошкам на даче

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова рассказала, как обеспечить безопасность домашним кошкам на даче.

«В первую очередь нужно убедиться, что дача, дом, земельный участок безопасны для нахождения кошки на территории. Прежде чем вывозить животное на дачу, необходимо провести противопаразитарную обработку», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также необходимо провести комплексную вакцинацию.

«Если в дачном посёлке есть бродячие кошки или соседские на самовыгуле, то могут случиться драки. Домашнюю кошку лучше обезопасить от таких столкновений, не выпускать её из дома», — отметила Меликова.

Она добавила, что также стоит оберегать кошек от длительного пребывания на солнце.

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