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Ветеринар Меликова посоветовала обеспечить безопасность домашним кошкам на даче

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Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова рассказала, как обеспечить безопасность домашним кошкам на даче.
Ветеринар Меликова посоветовала обеспечить безопасность домашним кошкам на даче
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь нужно убедиться, что дача, дом, земельный участок безопасны для нахождения кошки на территории. Прежде чем вывозить животное на дачу, необходимо провести противопаразитарную обработку», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также необходимо провести комплексную вакцинацию.

«Если в дачном посёлке есть бродячие кошки или соседские на самовыгуле, то могут случиться драки. Домашнюю кошку лучше обезопасить от таких столкновений, не выпускать её из дома», — отметила Меликова.

Она добавила, что также стоит оберегать кошек от длительного пребывания на солнце.

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