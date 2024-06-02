Ветеринар Меликова посоветовала обеспечить безопасность домашним кошкам на даче
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«В первую очередь нужно убедиться, что дача, дом, земельный участок безопасны для нахождения кошки на территории. Прежде чем вывозить животное на дачу, необходимо провести противопаразитарную обработку», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также необходимо провести комплексную вакцинацию.
«Если в дачном посёлке есть бродячие кошки или соседские на самовыгуле, то могут случиться драки. Домашнюю кошку лучше обезопасить от таких столкновений, не выпускать её из дома», — отметила Меликова.
Она добавила, что также стоит оберегать кошек от длительного пребывания на солнце.
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