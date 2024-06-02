Стоматолог Алексеева: правильный прикус зависит от жевательной способности

Галина Алексеева, врач-стоматолог общей практики, директор сети клиник «Стоматология 32», рассказала, что правильный прикус зависит от жевательной способности, которая, в свою очередь, зависит от состояния жевательных зубов.

«Рекомендуется тщательно пережёвывать пищу — до 33 раз на порцию, которая находится во рту. Кроме благотворного влияния на ЖКТ, такой метод пережёвывания укрепляет челюстные мышцы, которые в свою очередь влияют на правильное развитие и поддержание прикуса», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, не запрещена сладкая пища, но леденцы и другие «долгоиграющие» конфеты нежелательны.

Кроме того, не стоит употреблять твёрдые сладкие продукты, к примеру, козинаки.

Как отметила врач, свежие растительные продукты с высоким содержанием кальция в неизмельчённом виде обеспечат не только позитивное для прикуса амортизированное жевание, но и естественную чистку зубов.

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