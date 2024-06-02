Столичные орнитологи посоветовали наблюдать за птенцами на расстоянии
«Во время выводково-гнездового периода москвичей, гуляющих в парках с собаками, просят держать животных на поводке, предварительно надев на них намордник. Водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу птичьим семьям», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.
Речь идёт о слётках — молодых птенцах, которые рано покидают гнёзда, чтобы быстрее научиться летать. Если место, где найден такой птенец, кажется слишком опасным, то можно отнести птицу к ближайшим кустам или посадить на невысокую ветку.
Ранее в Москве рассказали, что диким животным и птицам не нужна помощь в жару.