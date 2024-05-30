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В Москве рассказали, что диким животным и птицам не нужна помощь в жару

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Специалисты уведомили москвичей, что дикие животные, обитающие в мегаполисе, не пострадают от жаркой погоды.

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, звери и птицы легко переносят жару благодаря водным источникам — прудам, озёрам, рекам. Кроме того, в столичных лесопарках много зелени, где животные всегда могут укрыться от солнца.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с «Радио 1» посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности.

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