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Врач Несвит рассказала о важности соблюдения питьевого режима для здоровья ЖКТ

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Екатерина Несвит, врач-педиатр, нутрициолог, сотрудник научного отдела МИИН, рассказала, как поддержать здоровье ЖКТ.

«Соблюдение питьевого режима — это забота о здоровье органов пищеварения. Тёплая вода, выпитая утром, способна «разбудить» пищеварительную систему и подготовить её к принятию пищи», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, для нормальной работы ЖКТ важны продукты, богатые клетчаткой, а также продукты, которые содержат полезные бактерии.

«Ферментированные продукты — отличный источник пробиотиков. Это продукты, которые получаются в результате процесса микробной ферментации. Под воздействием бактерий получаются новые по вкусовым качествам и свойствам продукты», — отметила Несвит.

Она добавила, что употребление ферментированных продуктов нежелательно, если есть гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

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