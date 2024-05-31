В Кисловодске состоится фестиваль «Кисловодская жара»

В Кисловодске 1 июня пройдёт фестиваль «Кисловодская жара», сообщили в пресс-службе администрации города.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

Мероприятия фестиваля пройдут на различных площадках города, а завершится всё детским карнавальным шествием.

«На проспекте Ленина жители и гости города увидят главную часть мероприятия — невероятное детское костюмированное шествие. На Курортном бульваре и в посёлке Аликоновке будет настоящая детская феерия. Ну и, конечно же, сладкие угощения и мороженое», — рассказал глава города Евгений Моисеев.

Также во время фестиваля пройдёт концерт.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ подготовили мероприятия по случаю Международного дня защиты детей.