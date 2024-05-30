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Телеведущий Малахов сообщил, что похороны Заворотнюк пройдут 1 июня

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Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве.
Телеведущий Малахов сообщил, что похороны Заворотнюк пройдут 1 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что прощание пройдёт в Покровском монастыре.

«Похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умерла актриса Заворотнюк.

Народный артист России Авангард Леонтьев поделился воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк. По его словам, она показала свой талант ещё во время учёбы в Школе-студии МХАТ.

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