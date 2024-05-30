Умерла Анастасия Заворотнюк

После продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается на её странице в VK.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении.

Также заявление о смерти актрисы появилось в её официальном аккаунте в Instagram*.

О месте и времени прощания с актрисой станет известно позднее.

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