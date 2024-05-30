Народный артист России Авангард Леонтьев поделился воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк. По его словам, она показала свой талант ещё во время учёбы в Школе-студии МХАТ.

«Её талант неоспорим. Насте приходилось не всегда с лёгкостью добиваться успеха в той или иной роли, но она преодолевала эти трудности благодаря своей воле. Это не всем свойственно. Бывает, есть талант, данные есть, но паралич воли, и человек не может это использовать. Настя, наоборот, была упорной. Если что-то не получалось, она бросала все силы на то, чтобы достичь нужного результата», — заявил Леонтьев в беседе с URA.RU.

По словам актёра, Заворотнюк работала на курсе, которым он руководил в начале 1990-х годов. В дипломном спектакле «Иванов» она играла одну из главных ролей — Шурочку.

«Результаты были такими, что мы, педагоги, попросили Олега Табакова принять Настю в труппу его театра на улице Чаплыгина», — добавил Леонтьев.

Также стало известно, что актёр Борис Смолкин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования семье Заворотнюк, в том числе её супругу Петру Чернышову.

«Я приношу глубокие соболезнования всем родным. Петя, держись. Я больше ничего не могу говорить», — сказал Смолкин.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк.