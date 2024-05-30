Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдёт в Москве летом

Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдёт в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Состязание будет состоять из нескольких этапов, они пройдут с 1 июня по 1 сентября на Чистопрудном бульваре.

Принять участие могут все желающие начиная с шести лет, информирует НСН.

В финал чемпионата пройдут 48 участников. Он состоится с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города.

Победитель получит пояс чемпиона Москвы и приз в размере 1 млн рублей. Серебряного и бронзового призёров наградят кубками и призами в 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Ранее руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что День защиты детей отпразднуют в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве» 1 и 2 июня.