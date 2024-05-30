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Диетолог Стародубова посоветовала заправлять окрошку нежирной сметаной

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Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что заправлять окрошку лучше всего нежирной сметаной или йогуртом.

«Использование для этого майонеза может значительно повысить калорийность блюда и содержание в нём соли. Если же вы остановили свой выбор на классическом рецепте окрошки на квасе, лучше всего выбрать сорта напитка с наименьшим содержанием сахара», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в качестве источника белка лучше использовать отварное нежирное мясо цыплёнка, курицы или индейки.

Стародубова отметила, что окрошку с кисломолочными продуктами, свежими овощами, зеленью, диетическими сортами мяса и птицы можно есть несколько раз в неделю.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе мяты для здоровья.

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