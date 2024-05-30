Диетолог Стародубова посоветовала заправлять окрошку нежирной сметаной

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что заправлять окрошку лучше всего нежирной сметаной или йогуртом.

«Использование для этого майонеза может значительно повысить калорийность блюда и содержание в нём соли. Если же вы остановили свой выбор на классическом рецепте окрошки на квасе, лучше всего выбрать сорта напитка с наименьшим содержанием сахара», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в качестве источника белка лучше использовать отварное нежирное мясо цыплёнка, курицы или индейки.

Стародубова отметила, что окрошку с кисломолочными продуктами, свежими овощами, зеленью, диетическими сортами мяса и птицы можно есть несколько раз в неделю.

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