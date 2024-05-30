Тарасова назвала Анастасию Заворотнюк прекрасным человеком и актрисой
- РИА Новости
«Настя — прекрасная актриса, прекрасный человек и наша подруга. Я её очень люблю. Мужественная, сильная женщина. Родила троих детей. Как долго и тяжело болела. Болезнь не пощадила её. Выражаю соболезнования её детям, её мужу, её маме», — плача, поделилась Тарасова.
30 мая стало известно, что после продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк.
Сыгравшая в «Моей прекрасной няне» актриса Екатерина Дубакина отметила, что Заворотнюк никогда не показывала усталости.