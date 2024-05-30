Актриса из «Моей прекрасной няни»: Заворотнюк никогда не показывала усталости

Сыгравшая в «Моей прекрасной няне» актриса Екатерина Дубакина поделилась с RT воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк.

«Конечно, я помню Настю как очень трудолюбивого человека, отзывчивого, очень ответственного. Никогда не видела в ней никакой звёздной болезни. Хотя, конечно, успех был, скажем так, головокружительный у этого сериала», — вспоминает актриса.

Дубакина также подчеркнула, что Анастасия Заворотнюк никогда не показывала усталости.

«Она вдруг стала, наверное, самой популярной актрисой вообще. Я помню и наклейки с ней везде, и плакаты. И она никогда не показывала своей усталости, хотя, конечно, тяжёлые были нагрузки у неё. Не всегда через 12 часов смена заканчивалась, она могла и дольше длиться, а у Насти были и дети маленькие. Она готовность всегда показывала работать и была откликающимся человеком... она всегда включалась и старалась как-то помочь», — добавила Дубакина.

30 мая стало известно, что после продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк.