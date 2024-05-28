Ветеринар Баженов рассказал о способах защиты питомца от клещей
В беседе с 360.ru он заявил, что существуют разные таблетки от клещей для животных. Одни необходимо давать ежемесячно, другие — раз в три месяца. Также есть различные спреи.
«Если животное получает препарат в таблетках, спреями нужно обрабатывать его перед прогулкой. Посещая парковые и лесные зоны, надо обязательно обрабатывать и свою одежду, и животное», — сообщил эксперт.
Как отметил Баженов, ветслужбы и другие ведомства занимаются профилактикой, принимают меры по борьбе с клещами.
«Проводятся обработки специальными химическими препаратами в лесных угодьях, в полях, парках, на придомовых территориях», — добавил он.
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