Ветеринар Баженов рассказал о способах защиты питомца от клещей

Начальник лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции по Домодедову и Подольску Алексей Баженов рассказал, как защитить питомца от клещей.

В беседе с 360.ru он заявил, что существуют разные таблетки от клещей для животных. Одни необходимо давать ежемесячно, другие — раз в три месяца. Также есть различные спреи.

«Если животное получает препарат в таблетках, спреями нужно обрабатывать его перед прогулкой. Посещая парковые и лесные зоны, надо обязательно обрабатывать и свою одежду, и животное», — сообщил эксперт.

Как отметил Баженов, ветслужбы и другие ведомства занимаются профилактикой, принимают меры по борьбе с клещами.

«Проводятся обработки специальными химическими препаратами в лесных угодьях, в полях, парках, на придомовых территориях», — добавил он.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.