RT в Telegram
Подпишись

Ветеринар Баженов рассказал о способах защиты питомца от клещей

Короткая ссылка
Начальник лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции по Домодедову и Подольску Алексей Баженов рассказал, как защитить питомца от клещей.

В беседе с 360.ru он заявил, что существуют разные таблетки от клещей для животных. Одни необходимо давать ежемесячно, другие — раз в три месяца. Также есть различные спреи.

«Если животное получает препарат в таблетках, спреями нужно обрабатывать его перед прогулкой. Посещая парковые и лесные зоны, надо обязательно обрабатывать и свою одежду, и животное», — сообщил эксперт.

Как отметил Баженов, ветслужбы и другие ведомства занимаются профилактикой, принимают меры по борьбе с клещами.

«Проводятся обработки специальными химическими препаратами в лесных угодьях, в полях, парках, на придомовых территориях», — добавил он.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить