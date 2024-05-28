RT в Telegram
Подпишись

Актёр Агапов рассказал о работе в Ленкоме после смерти Марка Захарова

Короткая ссылка
Актёр Иван Агапов рассказал о работе в театре «Ленком» после смерти Марка Захарова.

«Если сравнить Ленком, в который я приходил в середине 1980-х, то он отличается от того, каким театр стал сейчас. Марк Анатольевич оставил нам гигантское наследство: спектакли, которые он поставил, труппу, которую он собрал», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, новый режиссёр Алексей Франдетти ставит очень зрелищные спектакли, поэтому Агапов с оптимизмом смотрит в будущее театра.

Что касается любимых ролей, то актёр отметил, что у него все роли любимые.

«Норфолк в «Королевских играх», Кочкарёв в «Женитьбе» — это большие ответственные роли, которые приносят большую радость. Есть роли, о которых я и помыслить не мог. Например, Он в спектакле «ЛюБоль», который поставил Андрей Соколов», — сообщил Агапов.

Ранее актриса Ольга Будина рассказала, как началась её карьера в кино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить