Актёр Агапов рассказал о работе в Ленкоме после смерти Марка Захарова

Актёр Иван Агапов рассказал о работе в театре «Ленком» после смерти Марка Захарова.

«Если сравнить Ленком, в который я приходил в середине 1980-х, то он отличается от того, каким театр стал сейчас. Марк Анатольевич оставил нам гигантское наследство: спектакли, которые он поставил, труппу, которую он собрал», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, новый режиссёр Алексей Франдетти ставит очень зрелищные спектакли, поэтому Агапов с оптимизмом смотрит в будущее театра.

Что касается любимых ролей, то актёр отметил, что у него все роли любимые.

«Норфолк в «Королевских играх», Кочкарёв в «Женитьбе» — это большие ответственные роли, которые приносят большую радость. Есть роли, о которых я и помыслить не мог. Например, Он в спектакле «ЛюБоль», который поставил Андрей Соколов», — сообщил Агапов.

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