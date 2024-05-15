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Ольга Будина рассказала о начале своей карьеры в кино

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Актриса Ольга Будина рассказала, как началась её карьера в кино.
Ольга Будина рассказала о начале своей карьеры в кино
  • РИА Новости

«В моей альма-матер, Щукинском училище, действовал негласный запрет на участие студентов, даже старшекурсников, в любых съёмках, вплоть до угрозы отчисления. И когда на четвёртом курсе меня утвердили на роль Анастасии Николаевны Романовой, младшей дочери императора Николая II в фильме выдающегося режиссера Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная Семья», то я не знала, чем это может закончиться», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам актрисы, у неё было три дипломных работы, три спектакля, в каждом из которых она исполняла одну из главных ролей.

«Поэтому мастер курса Марина Александровна Пантелеева очень болезненно отреагировала на моё признание о съёмках в фильме, экстренно собрала курс и объявила, что Ольга Будина от нас уходит играть в большом кино. Это был гром среди ясного неба. Несколько минут тишины я восприняла, наверное, как час», — сообщила Будина.

Как отметила актриса, один из однокурсников заявил, что её нужно поздравить, после чего весь разговор пошёл в хорошем русле, и в качестве дополнительного бонуса сокурсницы получили дипломные роли Будиной.

«В общем, все оказались в выигрыше, а я через месяц уехала в Прагу на студию «Баррандофф», съёмки должны были идти в Чехии и в Санкт-Петербурге», — добавила она.

Ранее писательница и драматург Ольга Погодина-Кузмина, автор романа «Золото Умальты», вышедшего в начале апреля вместе с одноимённым фильмом, рассказала, как у неё родилась идея произведения.

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