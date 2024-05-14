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Писательница Погодина-Кузмина рассказала об идее романа «Золото Умальты»

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Писательница и драматург Ольга Погодина-Кузмина, автор романа «Золото Умальты», вышедшего в начале апреля вместе с одноимённым фильмом, рассказала, как у неё родилась идея произведения.
Писательница Погодина-Кузмина рассказала об идее романа «Золото Умальты»
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Это произошло после рассказа Алексея Маслова — руководителя Верхнебуреинского района Хабаровского края — о том, что у них в регионе было несколько ограблений золотых обозов. Самое знаменитое — в 1917 году, когда напали на обоз, который вёз с приисков в Благовещенск 40 пудов золота, поделилась писательница в интервью «Петербургскому дневнику».

«Мы на киностудии «Лендок» решили вокруг этой истории придумать сценарий. Когда он уже был в разработке, я поняла, что хочу создать и книгу, чтобы подробнее прописать некоторые линии, персонажей, выразить ряд важных идей, которые в кино могут недостаточно чётко прозвучать», — добавила Погодина-Кузмина.

Ранее директор Дома Гоголя — мемориального музея и научной библиотеки Вера Викулова в беседе с НСН рассказала о роли писателя в биографии Михаила Булгакова.

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