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Собянин: более 20 зарубежных площадок приняли учеников столичных творческих школ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 20 зарубежных площадок приняли учеников столичных творческих школ и колледжей за прошедший учебный год.

На Международном конкурсе пианистов в Фуджейре (ОАЭ) ученик Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Захар Деревянко получил премию.

Хореографический ансамбль «Мозаика» Детской школы искусств №11 получил Гран-при VI международного конкурса-фестиваля «Парад искусств» в белорусском городе Бресте.

Как сообщил Собянин в своём Telegram-канале, с января по май московские школы искусств провели больше 2,5 тыс. мероприятий, а всего за учебный год — порядка 5 тыс. выступлений.

Ранее в Москве начался приём заявок на конкурс «Арт-проект: моя Москва».

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