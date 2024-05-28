Собянин: более 20 зарубежных площадок приняли учеников столичных творческих школ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 20 зарубежных площадок приняли учеников столичных творческих школ и колледжей за прошедший учебный год.

На Международном конкурсе пианистов в Фуджейре (ОАЭ) ученик Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Захар Деревянко получил премию.

Хореографический ансамбль «Мозаика» Детской школы искусств №11 получил Гран-при VI международного конкурса-фестиваля «Парад искусств» в белорусском городе Бресте.

Как сообщил Собянин в своём Telegram-канале, с января по май московские школы искусств провели больше 2,5 тыс. мероприятий, а всего за учебный год — порядка 5 тыс. выступлений.

Ранее в Москве начался приём заявок на конкурс «Арт-проект: моя Москва».