В Москве начался приём заявок на конкурс «Арт-проект: моя Москва»

В Москве начался приём заявок на конкурс для детей и молодёжи «Арт-проект: моя Москва».

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«В Год семьи в России мероприятие представило новые номинации: «Моя семья» и «Мой город — моя семья». Конкурс включает в себя три направления: «Рисунок», «Макет» и «Проект», — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

В конкурсе могут участвовать дети от пяти до шестнадцати лет, приём заявок на направление «Рисунок» продлится до 15 сентября, а заявки на «Макет» и «Проект» начнут принимать осенью.

Ранее сообщалось, что в Москве открывается мультимедийный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина.