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В Москве 22 мая открывается мультимедийный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина

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Мультимедийный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина начнёт работу в библиотеке-читальне 22 мая.
В Москве 22 мая открывается мультимедийный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В центр переданы оцифрованные копии изобразительных материалов, среди которых портреты членов семьи поэта, рисунки и фотографии его детей, а также информационно-образовательные материалы.

Посетители мультимедийного центра читальни смогут ознакомиться с фондами Всероссийского музея А.С. Пушкина, стать слушателями онлайн-лекций и вебинаров, а также участниками ежегодных конкурсов и просветительских программ.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль «Интермузей» стартует в Москве 23 мая.

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