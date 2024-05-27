Ветеринар Гольнева рассказала, как подготовить животное к перелёту

Ветеринарный врач сети клиник «Василёк» Татьяна Гольнева дала рекомендации по подготовке домашнего животного к перелёту.

«Животное получает стресс ещё с момента выхода из дома, когда едет в автомобиле до аэропорта, путешествует до самого самолёта по шумному аэропорту. Поэтому подготовка к полёту должна начаться ещё до выхода из дома», — заявила эксперт в беседе с ОТР.

По словам специалиста, кошке или собаке намного легче перенести путешествие поможет успокоительный препарат.

Лекарство следует дать ещё дома, чтобы животное точно уснуло. В стрессовой ситуации оно может не подействовать.

Кормить питомца следует примерно за три часа до поездки.

«Еда должна быть лёгкая. Можно дать неполную порцию: 75% или половину от привычной», — сказала эксперт.

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