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В Москве модернизировали более 100 библиотек

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации более 100 столичных библиотек.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, за последние годы библиотеки оформили в едином стиле и оснастили профессиональным оборудованием.

Также в них открыли кружки и студии для детей и взрослых, где проходят творческие занятия и литературные встречи.

В ходе визита в обновлённую Центральную молодёжную библиотеку №122 имени Александра Грина Собянин поздравил сотрудников с Общероссийским днём библиотек.

Ранее сообщалось, что в сервисе «Библиотеки Москвы» разместили подборку литературы «Счастлив тот, кто счастлив дома» в честь Года семьи в России.

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