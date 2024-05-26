RT в Telegram
Подпишись

В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку в честь Года семьи

Короткая ссылка
В сервисе «Библиотеки Москвы» разместили подборку литературы «Счастлив тот, кто счастлив дома» в честь Года семьи в России.
В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку в честь Года семьи
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В списке 13 книг, в них рассказывается о жизни нескольких поколений одной семьи.

«В их числе — романы «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского, «Господа Головлёвы» Михаила Салтыкова-Щедрина, «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова и другие произведения», — отмечается в сообщении.

Забронировать книги из подборки могут обладатели единого читательского билета и стандартной учётной записи на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года состоится более 300 мероприятий в честь 140-летия библиотечной системы города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить