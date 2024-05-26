В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку в честь Года семьи
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
В списке 13 книг, в них рассказывается о жизни нескольких поколений одной семьи.
«В их числе — романы «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского, «Господа Головлёвы» Михаила Салтыкова-Щедрина, «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова и другие произведения», — отмечается в сообщении.
Забронировать книги из подборки могут обладатели единого читательского билета и стандартной учётной записи на mos.ru.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца года состоится более 300 мероприятий в честь 140-летия библиотечной системы города.