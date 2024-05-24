В Москве рассказали о программе мероприятий в честь 140-летия библиотечной системы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента культуры.
«В честь юбилея во всех округах Москвы пройдут лекции, концерты, спектакли, квесты, творческие конкурсы и выставки — всего больше 300 событий до конца года», — рассказала Сергунина.
Она также отметила, что в настоящее время в столице сеть библиотек насчитывает 440 учреждений, многие из которых представляют современные центры для творчества и саморазвития.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье библиотеки подготовили список литературы для школьников на лето.